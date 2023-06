Fondi, Cangiano (FdI): «La gestione di De Luca totalmente fallimentare»

«De Luca continua a nascondere i suoi fallimenti addebitando al Governo responsabilità inesistenti., Ancora una volta accusa il Governo di non voler sbloccare le risorse del Fondo di Coesione 2021-2027 e addirittura paventa la mancanza di liquidità in caso di emergenze da affrontare. Si guarda bene dal dire che della programmazione precedente ha rendicontato poco meno della metà dei fondi messi a disposizione e che la Campania non è stata in grado di individuare un numero congruo di progetti finanziabili a fronte dei 528 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2020-2027. Cosa già capitata per il Fondo di Sviluppo 2014-2020 quando De Luca ha rendicontato solo 333 milioni di euro a fronte dei 2,8 miliardi disponibili.

La verità è che il Governatore della Campania è più bravo a fare la parodia di se stesso sui social che ad utilizzare i Fondi Europei per il rilancio della nostra Regione. Invece di approfittare di un Governo che sta dimostrando vicinanza e collaborazione su tutto il territorio nazionale e a prescindere dai colori politici di chi amministra, continua la sua inutile, offensiva ed incomprensibile crociata contro il Presidente Meloni e il Ministro Fitto.

È evidente che l’era De Luca ormai è al capolinea e il Governatore lo sa bene. È arrivato il momento di restituire anche alla Campania dignità politica ed amministrativa».

Queste le parole di Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia.