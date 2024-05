Fondi Coesione, Caldoro: risorse sono del territorio non di De Luca

“C’è un grossolano errore nelle ragioni dello scontro che De Luca ha aperto con il Governo Meloni e con il Ministro Fitto. Gli agognanti 6 miliardi da utilizzare nei prossimi anni sono del territorio campano e non della Regione!”.

Così Stefano Caldoro, capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania, interviene sui social in merito alla polemica sui Fondi Sviluppo Coesione tra Fitto e De Luca. “Sono destinati ai Comuni, – continua Caldoro – agli enti titolari di funzioni pubbliche e finalità sociali ed a tanti altri soggetti coinvolti nello sviluppo del territorio”.

“La Regione – sottolinea inoltre Caldoro – ha solo il compito di facilitare queste dinamiche e di fare sintesi delle richieste, nel quadro di una pianificazione strategica, sostenibile e virtuosa. Se questo Ente non esercita questo ruolo, cioè se non facilita, non fa sintesi e non pianifica, lo Stato deve intervenire ed assegnare le risorse direttamente, così com’è avvenuto per Bagnoli con il Sindaco di Napoli”. Le risorse del fondo di sviluppo e coesione – conclude nel post – sono nel bilancio dello Stato e per legge sono a titolarità nazionale”.