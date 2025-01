Forza Italia: da tempo sollevata questione Cupa Perillo

- pubblicità -

Otto milioni di euro per l’insediamento, 12 per le bonifiche e altre risorse, già parzialmente nella disponibilità della Città Metropolitana, per gli svincoli stradali. Il sindaco Gaetano Manfredi quantifica in circa 30 milioni di euro il costo complessivo degli interventi nell’area del campo rom di Cupa Perillo, a Scampia. Della questione si discuterà oggi in un incontro in Prefettura.

Quella di Scampia e Secondigliano è una delle sette periferie italiane per cui il governo ha demandato al commissario straordinario Fabio Ciciliano la predisposizione di un piano per la riqualificazione, sulla base del cosiddetto “modello Caivano”.

“Con Ciciliano – dice Manfredi – ho parlato della necessità di sbloccare interventi fermi da anni. Sugli interventi già avviati, invece, non ci sarà nessuna influenza del commissariato”.

Sulla questione di Cupa Perillo il gruppo di Forza Italia ha più volte sottolineato la situazione di grave emergenza territoriale e sociale.

Sollecitati anche da diversi consiglieri municipali della VIII Municipalità, dalle associazioni del territorio e dalla forte presenza ecclesiale, abbiamo presentato nel mese scorso un question time proprio per chiedere conto all’Amministrazione sul rischio di perdere i 6milioni di finanziamento e sui tempi per ottenere una vera riqualificazione dell’area.

Un intervento che comporterebbe l’apertura di tre svincoli nell’area nord, la riqualificazione della zona ora campo rom e la rimozioni di rifiuti speciali interrati. Siamo lieti che oggi l’Amministrazione abbia manifestato la volontà di accelerare su questo tema. Ci auguriamo che i tempi per tale operato siano celeri, che si restituisce dignità a quel quartiere e che si svolga un lavoro sinergico tra istituzioni per il bene del territorio.