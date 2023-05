Forza Italia: Dup, il libro dei sogni di Manfredi.

Oggi, siamo in Consiglio comunale e la maggioranza di Manfredi approva il “libro dei sogni” dell’assessore Baretta, comunemente detto DUP.

Un programma triennale in cui Napoli dimostrerà di essere la nuova Stoccolma. Scherzi a parte, quest’amministrazione dimostra di essere fin troppo lungimirante ma di perdere di vista l’essenziale.

Non si parla di finanziamenti congrui per le periferie; non si vede il passo in avanti tanto atteso dei trasporti; le partecipate ancora non si sa dove siano; i marciapiedi e le buche stradali sono parte del patrimonio storico di questa città, pronti a trasformarsi in magici debiti fuori bilancio e potremmo continuare all’infinito. Con oltre quaranta emendamenti proposti in aula, che vanno ad incidere sul piano strategico ed operativo, noi di Forza Italia cercheremo di riportare con i piedi per terra quest’amministrazione che vaga oltre ogni immaginabile nuvola. I problemi di Napoli sono veri e basta uscire dai palazzi per contarli uno ad uno.

Il pragmatismo che manca a questa maggioranza lo portiamo noi del centrodestra, noi di Forza Italia.

I consiglieri di Forza Italia

Salvatore Guangi

Iris Savastano