Forza Italia, le ragioni del no al bilancio

Bilancio da rimandare al mittente, vecchio stile e senza prospettiva.

Oggi in aula Forza Italia voterà convintamente NO al Bilancio di Previsione proposto dalla giunta Manfredi.

Purtroppo da una prima analisi del bilancio di quest’anno non si può non evincere questo: tasse tasse tasse.

Nelle scorse sedute di questo consiglio AVETE votato:

1. l’aumento del 20% della TARI

2. non avete previsto

‘abbassamento dell’aliquota IMU

3. avete votato per l’istituzione della tassa d’imbarco per una

gabella di 2€

4. in più l’aumento dell’addizionale

IRPEF dello 0,1% per quest’anno ed è già in programma anche per l’anno prossimo.

Come Forza Italia e come forza liberale siamo sempre stati convinti che il debito è da diminuire creando reddito e dunque creando lavoro e favorendo le imprese, ma come si può creare lavoro se invece assistiamo ad un aumento così consistente della tassazione?

E’ l’impostazione di fondo che è sbagliata, la politica di sinistra mira a ripianare i conti con le tasse, la politica liberale di centrodestra

tenta di far rientrare i conti partendo dal restituire al cittadino la dignità di un lavoro, e di far rientrare i conti

dell’Amministrazione partendo dal recupero delle tasse evase e da nuove entrate dovute alla creazione di nuove imprese e quindi di nuovi posti di lavoro.

Abbiamo presentato oltre 1000 ordini del giorno per tentare di modificare l’impostazione di questo Bilancio fin troppo vecchio stile, vecchia sinistra.

I Consiglieri di Forza Italia Napoli

Iris Savastano

Salvatore Guangi