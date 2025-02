Forza Italia, riunione per elezioni regionali: avanti tutta contro la sinistra

- pubblicità -

Sabato riunione di segreteria regionale. Presieduta dal Sen. Gasparri insieme al segretario regionale Martusciello, On. Ferrante e al Sen. Silvestro.

Come Forza Italia NAPOLI abbiamo descritto la Regione che vorremmo. Una regione che rimetta Napoli al centro dell’azione amministrivativa come vero capoluogo campano. Per la città di Napoli, abbiamo elencato ancora una volta i tanti problemi con cui combattiamo tutti i giorni, quelli dimenticati dalla sinistra, cose semplici ma che al cittadino napoletano vengono negate ovvero piani per una maggiore sicurezza, piano su mobilità e trasporti che siano integrati, attenzione al decoro urbano, all’ambiente e al recupero delle periferie come avvenuto a Caivano, ma soprattutto alla mancanza di politiche giovanili e del lavoro che costringono i nostri figli a cercare l’affermazione lavorativa altrove.

Forza Italia da oggi riparte ancora una volta per imprimere una svolta per le politiche regionali. Da ottobre, la nostra Campania deve archiviare la stagione fallimentare di De Luca e ripartire come una locomotiva senza fermarsi più.