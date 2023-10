Forza Italia, riunito il Coordinamento cittadino

Si è riunito ieri il Coordinamento cittadino di Forza Italia Napoli. Hanno partecipato oltre al Consiglieri comunale Salvatore Guangi, ai coordinatori e ai consiglieri municipali anche il Senatore Silvestro e l’europarlamentate On. Martusciello.

La riunione organizzata dalla coordinatrice cittadina Iris Savastano si è focalizzata sul percorso di opposizione in città e in tutte le Municipalità di Forza Italia, cogliendo quotidianamente le mancanze dell’Amministrazione centrale così come di quelle periferiche.

Il coordinamento lavorerà sui grandi temi irrisolti della città e nel dare eguale spazio ai problemi di ogni quartiere.