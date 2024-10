Forza Italia, weekend di tesseramento

- pubblicità -

Giornate nazionali del Tesseramento per Forza Italia. Da venerdi 4 a domenica 6 in diversi punti della città di Napoli ci saranno sedi e gazebo con le bandiere di Forza Italia in occasione delle giornate del tesseramento.

Dal gazebo a Via Calabritto fino alle sedi del nostro partito aperte in tutta la città. Saranno giornate importanti che danno seguito al grande successo del tesseramento del 2023 precongressuale e che mirano a confermare gli importanti risultati di Forza Italia.

Ci troverai: I Municipalità, in via Calabritto dal 4 al 6 dalle 10 alle 15; II Municipalità, a Piazza Mercato 163 il 5 e il 6 dalle 10 alle 13; VI Municipalità in via Commissario Ammaturo il 4 dalle 16.30 alle 18.30 e il 5 dalle 10 alle 16; VIII Municipalità in via Ettore Lepore dal 4 al 6 dalle 10 alle 13; IX Municipalità in via Pia 50 il 5 dalle 10 alle 15 e il 6 dalle 10 alle 13; X Municipalità in via Eurialo dal 4 al 6 dalle 10 alle 15.