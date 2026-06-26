Futuro Nazionale, il coraggio di cambiare Napoli

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Grande partecipazione e una sala gremita hanno caratterizzato la conferenza sul futuro di Napoli organizzata da Futuro Nazionale presso la Fondazione Aillud, sulla scorta dell’Assemblea Costituente nazionale.

All’iniziativa, promossa dal consigliere della V Municipalità Emanuele Papa, hanno preso parte militanti, componenti campani dell’assemblea nazionale e dirigenti del partito, tra cui il referente regionale Catello Di Capua.

L’incontro ha confermato la volontà di fare di Napoli e della Campania uno dei principali laboratori politici di Futuro Nazionale nel Mezzogiorno, avviando un percorso di radicamento sul territorio fondato sul confronto con cittadini, professionisti, giovani e associazioni.

“Dal Vomero vogliamo lanciare una sfida chiara: costruire una proposta politica capace di restituire centralità e prospettiva a Napoli”, ha dichiarato Emanuele Papa. “La nostra città dispone di energie, competenze e passione civile straordinarie, ma ha bisogno di una classe dirigente che sappia metterle a sistema e trasformarle in opportunità di crescita”

Nel corso del dibattito è emersa la necessità di dare vita a una destra coerente e credibile, in grado di rappresentare quella parte della città che non si riconosce nell’attuale modello di governo e che chiede risposte concrete sui grandi temi che incidono sulla vita quotidiana: sicurezza, lavoro, sanità, welfare, ambiente e sviluppo.

“Napoli non ha bisogno di un’opposizione di facciata o autoreferenziale – ha aggiunto Papa – ma di una forza politica presente sui territori, capace di ascoltare, avanzare proposte e proporsi come una reale alternativa a questa amministrazione. Il nostro obiettivo non è occupare uno spazio nel dibattito pubblico, ma contribuire a cambiare il volto di questa città con serietà, competenza e visione”. L’incontro del Vomero rappresenta l’inizio di un percorso che nelle prossime settimane coinvolgerà territori e realtà civiche della Campania, con l’obiettivo di consolidare la presenza di Futuro Nazionale e costruire una proposta politica competitiva in vista delle prossime sfide amministrative.