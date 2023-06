Gaiola, Galleria Principe di Napoli, Campi Flegrei, Quartieri Spagnoli, Forza Italia annuncia battaglia in consiglio comunale.

A seguito della Conferenza dei Capigruppo di ieri sono stati inseriti nell’ordine dei lavori per il prossimo Consiglio Comunale tre nostri question time e due ordini del giorno.

I Question time riguarderanno la richiesta di chiarimenti in merito alla gestione della Gaiola, alla mancata manutenzione della Galleria Principe e alla situazione del piano sui parcheggi, fermo da troppo tempo. Attendiamo risposte.

Gli ordini del giorno che invece porteremo in aula riguarderanno il piano di evacuazione dei Campi Flegrei, che non è ancora stato illustrato al Consiglio e sul quale abbiamo molte perplessità e la richiesta all’Amministrazione di trasformare l’ex convento dell’Egiziaca a Pizzofalcone in una residenza per gli universitari. I nostri due ordini del giorno sono in programma da diverse settimane, attendiamo che vengano discussi dall’aula e in particolare aspettiamo la pronuncia della Giunta.

Tra le delibere presenti ci sarà ancora una volta la discussione sulla Tari, nel merito sul regolamento Tari, un regolamento pieno di disattenzioni e lacunoso in diverse sue parti; abbiamo preparato diversi emendamenti per modificarlo. L’opposizione c’è ed è vigile, Forza Italia non può lasciare che Napoli continui ad essere mal governata.

I consiglieri di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano