Galleria Vittoria, Alessandra Clemente a La Radiazza: solo il 30 novembre ci si ricorda di accendere l’impianto di aereazione?

La riapertura della Galleria Vittoria di Napoli, dopo i lavori di ristrutturazione iniziati poco più di un anno fa, è stata ostacolata dal furto di un chilometro e mezzo di rame del sistema di aerazione. A spiegarci la sua posizione è intervenuta l’assessora Alessandra Clemente nel programma La Radiazza di Gianni Simioli e Serena Licalzi, il programma in onda tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00.



”Siamo tutti responsabili di un furto ai danni della collettività, e il controllo dei beni pubblici è rimandato alle forze dell’ordine, non dobbiamo parlare di colpa ma in questo caso il vero tema riguarda i tecnici che hanno lavorato per mesi e con uno stipendio d’oro. Ricordiamo che alla collettività l’impianto di areazione della Galleria Vittoria è costato 2 milioni di euro. Non parliamo di briciole. Pertanto, mi chiedo: E’ possibile che ci si ricordi il 30 Novembre di accendere gli impianti di aereazione?’’



I furti di rame sono all’ordine del giorno e il problema è capire chi ha vigilato nei mesi in cui è avvenuto il furto. Al tutto si aggiungono i malcontenti della popolazione che speravano in una veloce riapertura della Galleria Vittoria. il Comune di Napoli provvederà, con apposita ordinanza, alla riapertura al traffico della galleria”, spiegava in una nota Anas. Sono ancora in corso indagini e accertamenti, ma per il momento la Procura della Repubblica non può dare il via libera.