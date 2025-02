Giorno del Ricordo: rafforzare la memoria condivisa

- pubblicità -

“Come ogni anno, è giusto raccogliersi insieme alla propria Comunità, quella italiana, e rendere omaggio a chi venne ucciso per aver commesso una terribile ‘colpa’: essere italiano. È incredibile come, ancora oggi, vi sia ostracismo da parte di certa sinistra e come le iniziative di commemorazione vengano attivamente ostacolate da negazionisti e nostalgici del comunismo titino, autore di crimini efferati.

È doveroso, da cittadini, ricordare quello che è stato uno dei più grandi genocidi subiti dal nostro popolo. Solo grazie alla legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo anni di silenzio, è possibile conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, così come dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra. Proprio per questo, l’istituzione della Giornata del Ricordo rende doveroso affrontare questo tema anche all’interno degli istituti scolastici. Nel mio piccolo, ho onorato questo sacro dovere parlando delle foibe davanti a oltre 200 studenti del liceo Siani di Sant’Arpino. Solo attraverso il rafforzamento della memoria condivisa potremo finalmente giungere a una matura pacificazione sociale”. Lo dichiara Marco CERRETO, deputato campano di Fratelli d’Italia.

Per Rosario LOPA, già Comitato 10 Febbraio, esponente Partenopeo di Fratelli d’ Italia”Onorando la memoria di tanti martiri, si dà coscienza diappartenenza alla comunità nazionale italiana, composta da figli e cittadini d’Europa. Va sottolineato, la necessità di trasmettere alle nuove generazioni, partendo dalla presa di coscienza dell’intera comunità napoletana che il Paese non può e non deve dimenticare, non perché ci anima il risentimento, ma perché vogliamo che le tragedie del passato non si ripetano in futuro. Va ricordato che il Parlamento Italiano con la Legge n°92 del 30 marzo 2004 ha istituito il 10 febbraio quale -Giornata del Ricordo- evidenziando l’importanza di ricordare questo momento con iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso le scuole di ogni ordine e grado, ma anche attraverso convegni, incontri e dibattiti in maniera da conservare la memoria di queste vicende. Così conclude Lopa a margine del 10 Febbraio Giornata del Ricordo.