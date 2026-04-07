Giovane ucciso, Nappi (Lega): violenza e illegalità favorite da mancanza di servizi essenziali

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“Ci risiamo: la violenza, soprattutto quella che vede giovani vittime e carnefici, a Napoli colpisce sempre le stesse aree della città. Aree non solo degradate ma abbandonate da decenni, dove manca persino l’illuminazione delle strade. Il Governo nazionale investe in risorse e proposte strutturali ma questi interventi non possono che cadere nel vuoto se ai cittadini, a partire proprio dai giovani, non si garantiscono servizi essenziali, primo presidio di legalità e primo strumento per consentire a ciascuno di sentirsi parte, accolta, di una comunità. Il dramma di Napoli, prima ancora della criminalità, è l’incapacità delle amministrazioni locali di saper offrire quei servizi affidati loro dalle leggi – dal welfare alla sanità, passando per i trasporti sino ad arrivare alla manutenzione e alla pulizia delle strade – senza i quali chi vive una condizione difficile si sente abbandonato e cerca ‘rifugio’ nell’illegalità”.

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.