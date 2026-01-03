Giunta, Prefettura, Cuomo al momento incompatibile

Enzo Cuomo è ancora sindaco di Portici. L’esponente del partito democratico ha presentato le dimissioni da primo cittadino il 31 dicembre, per poter assumere la carica di assessore regionale.

Ma la legge è chiara, e lo ha ribadito la prefettura in una nota: il sindaco dei comuni superiori a 15mila abitanti ha 20 giorni di tempo per confermare o meno le proprie dimissioni.

Quindi, almeno fino al 19 gennaio, Cuomo resta sindaco di Portici e risulta quindi “incompatibile” con la carica di assessore regionale, assunta quasi contestualmente lo scorso 31 dicembre.

La prefettura di Napoli ha inviato al segretario comunale di Portici una nota che fa riferimento alla tempistica delle dimissioni da sindaco.

La Prefettura richiama una norma chiara:

art. 53, comma 3, TUEL → le dimissioni del sindaco diventano efficaci e irrevocabili dopo 20 giorni.

Questo crea un effetto paradossale:

Cuomo è nominato assessore, ma la sua nuova carica non può produrre effetti immediati.

Per 20 giorni resta sindaco dimissionario, ma formalmente ancora in carica.

L'assessorato è quindi "congelato", in attesa della maturazione del termine.

L’articolo gioca su questa ambiguità: è sindaco? è assessore? è entrambi? è nessuno dei due?

L’ex consigliera regionale della Lega Carmela Rescigno introduce un altro livello:

secondo l’art. 50, comma 3 dello Statuto regionale, Cuomo avrebbe dovuto dimettersi prima di accettare l’incarico;

di accettare l’incarico; ma le dimissioni dei sindaci diventano effettive solo dopo 20 giorni → quindi, per Rescigno, Cuomo non avrebbe i requisiti di eleggibilità.

È un rilievo politico, ma fondato su un nodo interpretativo reale: quando decorre l’incompatibilità? dal momento della firma o dal momento dell’efficacia delle dimissioni?

Il Pd minimizza mentre le donne dem rimbrottano la segreteria regionale dopo le nomine: tutti maschi.

Attraverso la garante Maria Pia Di Monda, infatti, oltre ad augurare «buon lavoro al presidente Fico e alla squadra che lo affiancherà, pur riconoscendo la indiscussa qualità dei suoi componenti, esprimono profondo rammarico per le nomine fin qui designate che, per la parte riferibile al Partito Democratico, non valorizzano adeguatamente l’esperienza femminile e lo sguardo di genere».