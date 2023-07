Governance Poll Il Sole 24 Ore, Manfredi e De Luca perdono consensi

Stefano BONACCINI (Emilia Romagna, PD) e Beppe SALA (Milano, centrosinistra) conquistano il primo posto della classifica degli amministratori locali più popolari in Italia, rispettivamente col 69% e il 65% delle preferenze

Nella GOVERNANCE POLL DELLE REGIONI dopo Bonaccini (69%), scendono al secondo posto Luca ZAIA (Veneto, Lega, 68,5%) e al terzo Massimiliano FEDRIGA (Friuli V.G., Lega, 64%).

In fondo alla classifica Stefano Solinas (Sardegna, centrodestra, 35%)

Nella GOVERNANCE POLL DEI SINDACI dopo Sala (65%), al secondo posto confermato Marco FIORAVANTI (Ascoli Piceno, centrodestra, 64,5%) e al terzo Antonio DECARO (Bari, centrosinistra, 64%). Scende dal 1o al 4o posto Luigi Brugnaro (Venezia, centrodestra, 63%), ex-aequo con Michele Guerra (Parma, centrosinistra 63%).

In coda alla graduatoria il Sindaco di Potenza Marco Guarente (42% dei consensi).

In edicola oggi, lunedì 10 luglio, sul Sole 24 Ore la diciannovesima edizione del Governance Poll, il sondaggio sul consenso dei governatori di regione e dei sindaci dei Comuni capoluogo, realizzato per Il Sole 24 Ore da Noto Sondaggi.

Tra i governatori di regione, Stefano Bonaccini conquista la prima posizione con un consenso del 69% (la percentuale di elettori che oggi lo voterebbe nuovamente), in aumento del 17,6% rispetto al momento dell’elezione e in miglioramento rispetto alla 3a posizione dello scorso anno. Perde il primo posto il veneto Luca Zaia, che resta comunque su percentuali ragguardevoli con il 68,5%, così come scende al 3o posto Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) al 64 per cento, entrambi in lieve calo rispetto allo scorso anno. In coda Christian Solinas (Sardegna) con il 35% e Michele Emiliano con il 43 per cento.

Nella top ten delle regioni tutti esponenti del centrodestra tranne Vincenzo De Luca (Campania) al 9o posto con il 54,5% di consenso: da notare il piazzamento ex-aequo al 4o posto con il 59% di gradimento i due Governatori di centrodestra non leghisti, Roberto Occhiuto (Calabria) e Giovanni Toti (Liguria).

Tra i sindaci, conquista la prima posizione il milanese Beppe Sala (65%), con un aumento del 7,3% rispetto al giorno dell’elezione e con un miglioramento rispetto alla quarta posizione dell’anno scorso. Si conferma in seconda posizione Marco Fioravanti di Ascoli Piceno (centrodestra, 64,5%), seguito dai due sindaci di centrosinistra Antonio Decaro (Bari, con 64%) e Michele Guerra (Parma, 63%), che si piazza al quarto posto ex aequo con Luigi Brugnaro, sindaco veneziano di centrodestra che nel Governance Poll 2022 occupava la prima posizione. Ultima posizione per Marco Guarente, sindaco di Potenza (42%).

Crollo per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che dal quinto scivola al sedicesimo posto, registrando un calo di gradimento del 6%, anche se se la passa decisamente meglio di Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma infatti è 66o.

Nella top ten dei Sindaci il centrosinistra batte il centrodestra 7 a 2, con il 10o posto occupato dal Centro di Clemente Mastella (Benevento, 59%).

Le classifiche sono disponibili anche online sul sito del Sole 24 Ore.