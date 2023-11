Governo, Cantalamessa (Lega): un anno che premia il centrodestra e la Lega

“In barba ai gufi della sinistra e tutti coloro che hanno parlato a sproposito, dopo un anno di governo gli indici della borsa tengono, lo spread non è aumentato e i post di lavoro sono aumenti di 500MILA unità. A promuovere il centrodestra e la Lega sono i cittadini.

La dimostrazione sono i risultati elettorali alle elezioni regionali che in Trentino, Lazio e Lombardia premiano o confermano il buongoverno dove la Lega è protagonista. Anche in Campania siamo al lavoro con il nuovo coordinatore Claudio Durigon per costruire una proposta forte, efficace e credibile per il centrodestra e per i cittadini campani”.

Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa a margine di una manifestazione politica a Napoli in largo Berlinguer.