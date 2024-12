Governo, Foti al posto di Fitto

- pubblicità -

Tommaso Foti nominato ministro per gli Affari europei al posto di Raffaele Fitto, entrato formalmente in carica ieri come vicepresidente della Commissione Ue con delega a Riforme e coesione.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni e ha firmato il decreto con il quale vengono accettate le dimissioni rassegnate dall’onorevole Fitto.

Con lo stesso decreto, su proposta del presidente del Consiglio, è stato nominato ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, l’onorevole Tommaso Foti.

La cerimonia del giuramento del nuovo ministro è in corso al Quirinale.