Governo, Sbarra (Cisl) sottosegretario con delega al Sud

Luigi Sbarra nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud.

Il giuramento dell’ex segretario Cisl si è tenuta giovedì 12 giugno, a Palazzo Chigi.

Sbarra entra nella compagine di governo come indipendente.

“Oggi abbiamo nominato Luigi Sbarra sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud. Qual è il messaggio che voglio dare? Vogliamo continuare a rafforzare l’occupazione nel mezzogiorno, perché il mezzogiorno in questo periodo è stato da questo punto di vista la locomotiva d’Italia, è cresciuto più della media nazionale”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in collegamento video con la celebrazione del 25° anniversario di Libero quotidiano.

“Ringrazio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la fiducia accordata e per questo importante riconoscimento”, ha detto il neo sottosegretario. “È per me un onore servire le istituzioni; il mio impegno – ha assicurato Sbarra – sarà massimo per contribuire al rafforzamento dei processi di crescita, sviluppo, coesione e occupazione nel Mezzogiorno”.

“Negli ultimi anni, grazie all’azione del governo Meloni, il Sud ha conosciuto significativi segnali di ripresa economica, sociale e occupazionale – aggiunge l’ex leader Cisl -. È ora fondamentale consolidare questa traiettoria, colmando i divari storici e valorizzando le opportunità disponibili, a partire dalle risorse del Pnrr, dagli Accordi di Coesione sottoscritti con tutte le regioni meridionali e dall’attuazione della Zes Unica”.

“Le priorità restano il rilancio degli investimenti pubblici e privati, il potenziamento delle infrastrutture, della sanità, delle Pmi, della legalità, della formazione e dell’istruzione. Su questi fronti il governo ha dimostrato un impegno concreto, con l’obiettivo di fare del Mezzogiorno un’area strategica a livello industriale, energetico e commerciale, proiettata nel contesto euro-mediterraneo”, conclude Sbarra.