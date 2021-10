Governo: Urraro (Lega), Provenzano nervoso, Pd pensava a patrimoniale.

“Gli attacchi di Provenzano a Salvini rappresentano il disco rotto che il Pd suona da mesi: il nervo scoperto è il loro perché sorpresi, insieme ai loro alleati, a pianificare l’assalto alle tasche degli italiani con la più subdola delle tasse. Noi diciamo no a chi pensa di poter fare cassa attaccando il simbolo della parsimonia e della solidità economica di molti italiani che, soprattutto al Sud, con grande fatica mantengono un immobile, spesso unico patrimonio di tutta la famiglia. Provenzano, che pare essere stato ministro del Sud, dovrebbe saperlo molto bene: per sostenere i cittadini serve una coraggiosa riforma del fisco, non inaccettabili rimodulazioni o patrimoniali mascherate”.

Così il senatore napoletano della Lega Francesco Urraro.