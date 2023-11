Grave l’assenza del consiglio comunale in Prefettura per l’incontro con i movimenti dei disoccupati

Lo scorso 26 Ottobre, le stanze del centrodestra napoletano sono state occupate dai movimenti dei disoccupati. Per gli uffici di via Verdi sono state ore caldissime e, solo grazie alla nostra mediazione, i gruppi hanno lasciato il palazzo in accordo col ministero del lavoro che li avrebbe ricevuti la settimana successiva.

Dunque, a seguito di una prima interlocuzione con il sottosegretario Durigon avvenuta a Roma lo scorso 2 novembre, alla presenza di vari rappresentati del consiglio comunale di Napoli, si è deciso di calendarizzare un secondo incontro presso la prefettura di Napoli fissato poi per oggi 15 novembre, alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione e del Ministero.

Siamo stati indicati dall’Amministrazione di Napoli come rappresentati del Consiglio comunale per questo secondo incontro ma, a causa dei malconsigliati segretari del sottosegretario Durigon, si è preferito portare all’incontro persone non rappresentative di alcuna istituzione della città. Noi consiglieri, e il consiglio comunale tutto, siamo stati da sempre il riferimento di prima istanza per i disoccupati del nostro territorio, che rivedono nel lavoro da noi svolto da sempre e in queste settimane la più vicina rappresentazione politica. Auspichiamo, a questo punto, che nessuno compia più il grave errore di sottovalutare l’importanza e l’autorevolezza del Consiglio comunale su questioni così importanti per la città e invitiamo il Ministro Calderone e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché si facciano garanti dei prossimi incontri e delle prossime intese con i movimenti per tutelare l’interesse esclusivo dei disoccupati e non siano soggiogati a giochi di palazzo che non ci appartengono.