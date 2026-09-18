I 90 anni di Rosa Russo Iervolino, targa del Comune

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L’Amministrazione comunale di Napoli ha festeggiato i 90 anni di Rosa Russo Iervolino, consegnando all’ex sindaca una targa commemorativa a nome dell’intera città. Il riconoscimento è stato portato direttamente dall’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, che ha trasmesso alla senatrice gli auguri più calorosi e l’affetto della cittadinanza.

Una vita nelle istituzioni

Rosa Russo Iervolino è stata: prima donna Ministro dell’Interno nella storia della Repubblica (governo D’Alema 1998-1999, poi sostituita nel rimpasto da Enzo Bianco causa inefficienze Missione Arcobaleno, ndr) ); sindaca di Napoli per due mandati, dal 2001 al 2011; figura di riferimento nazionale per impegno civile, equilibrio istituzionale e dedizione al bene pubblico.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha voluto sottolineare il valore del suo percorso umano e politico: «Desidero rivolgere a Rosa Russo Iervolino i più sentiti e affettuosi auguri per questo importante traguardo. La sua guida alla città, unita allo straordinario impegno nei prestigiosi incarichi di Governo e parlamentari, testimonia una vita interamente dedicata alle istituzioni, alla tutela dei diritti e al bene pubblico. Questo riconoscimento è il segno della sincera gratitudine e dell’affetto immutato che Napoli nutre nei suoi confronti».

Armato: «Un momento di profonda emozione»

A margine della cerimonia, l’assessora Teresa Armato ha ricordato anche il legame personale che la unisce all’ex sindaca: «Portare l’abbraccio e l’augurio di tutta la città a Rosa Russo Iervolino, prima donna sindaco di Napoli, è stato un momento di profonda emozione. La sua forza, la sua determinazione e la sua passione civile restano per me un grande insegnamento e per tutti noi un modello di buona amministrazione e di amore incondizionato per Napoli e per le sue istituzioni».