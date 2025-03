I cattolici in politica, domenica 30 a Caserta

- pubblicità -

Quale è il ruolo dei cattolici in politica? Quali strade percorrere per rilanciare la presenza di una fetta importante di società nella politica italiana? Negli ultimi anni nel mondo cattolico c’è grande fermento, come dimostra la nascita di Polity Design e Lèp nel Casertano, ma è stato con la «Settimana Sociale di Trieste» che è esplosa la voglia dei cattolici di essere di nuovo presenti nel quadrante politico nazionale. Non a caso nel capoluogo Giuliano è nata la «Rete degli amministratori cattolici» presenti in tutta Italia negli enti locali, di ogni estrazione sociale, in carica o non, vera novità politica dell’ultimo anno. «E’ questo il motivo per cui abbiamo subito invitato Francesco Russo, coordinatore e uno dei promotori della Rete – spiega Luigi Ferraiuolo, direttore di Polity Design, la Scuola di politica cattolica nazionale, accreditata dalla Cei, basata a Caserta – per un dibattito pubblico sul mondo cattolico, coinvolgendo alcuni sindaci o esponenti politici campani di estrazione cattolica. Siamo convinti – aggiunge Ferraiuolo – che dal momento dello scioglimento della Dc, non ci sia più stato un convinto impegno dei cattolici in politica e questa sia una mancanza, anzi una perdita secca per il Paese». A Polity Design non interessa il porto dove attraccare la nave o soluzioni precostituite, ma vuole con pervicacia offrire al Paese riflessioni capaci di migliorare lo stato generale della nostra comunità nazionale, che con la metà degli italiani che non votano più, è ai minimi termini.

Domenica 30 marzo, alle 10, nella Biblioteca del Seminario di Caserta, per un tempo prefissato: dalle 10 alle 12.30, interverranno perciò Francesco Russo, che della Rete di Trieste è il coordinatore e uno dei promotori, come ci sentiamo anche noi, per il suo primo incontro pubblico campano sulla «Rete di Trieste e l’impegno dei cattolici in politica». A discutere ci saranno sindaci ed esponenti del mondo cattolico per cercare di capire quale è la strada da percorrere per rinnovare la politica coinvolgendo di nuovo tutti i cittadini, tutti gli italiani. In un ideale scacchiere regionale abbiamo individuato quattro persone capaci di rappresentare uno spaccato territoriale e simbolico della nostra regione, la Campania. Dal primo cittadino di Sant’Angelo de’ Lombardi, Rosanna Repole, divenuto sindaco per la prima volta nella tragica notte del terremoto del 1980, sotto una tenda di fortuna; al sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, che chiude la conurbazione casertana con l’antica Calatia; all’attuale primo cittadino dell’Antica Capua, Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, che sta provando a rilanciare con forza il valore simbolico della sua città: due centri legati dalla loro storia, che dovrebbero essere alleati; al segretario di «Per, per le persone e la comunità», il partito d’ispirazione cattolica guidato da Giuseppe Irace. Ma il dibattito è aperto a tutti, la prima parte del confronto sarà caratterizzata dal dialogo con gli ospiti, poi sarà coinvolta anche l’assemblea. Partner di «Polity Design» sono la casa editrice «Il Mulino» di Bologna, il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Luigi Vanvitelli di Caserta, l’azienda vitivinicola «Il Verro», il «Caseificio La Baronia» e la Saidi Srls. «Polity Design» è diretta da Luigi Ferraiuolo, coadiuvato da un Collegio di Direzione composto da Gianmarco Carozza, Sergio Carozza, Valentina D’Andria, Monica Ippolito, Stefania Lanni, Gianni Maggio, Biagio Narciso e dall’assistente spirituale don Gianmichele Marotta.