I Grandi Anniversari, si parla di Bettino Craxi sabato 15

Nuovo incontro – negli spazi della monumentale VILLA CAMPOLIETO di Ercolano (NA), epicentro del Miglio d’Oro campano – della seconda edizione della rassegna culturale I GRANDI ANNIVERSARI, promossa dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane con il Patrocinio del Ministero della Cultura.

Il terzo appuntamento, in programma SABATO 15 NOVEMBRE 2025 alle ore 11.00, sarà dedicato a Bettino Craxi, figura tra le più complesse e influenti della storia politica italiana del Novecento, in occasione del venticinquesimo anniversario della morte del leader socialista, avvenuta ad Hammamet nel gennaio del 2000.

Ospite dell’evento sarà il giornalista Fabio Martini, che presenterà la nuova edizione di “Controvento – La vera storia di Bettino Craxi” (Rubbettino Editore). “Craxi ha sempre acceso contrapposte passioni – spiega Martini, firma del quotidiano “La Stampa” – ma ora la distanza dagli eventi, documenti desecretati e testimonianze inedite consentono di capire meglio l’attualità dell’ultimo leader della Prima Repubblica”.

Nel corso della mattinata interverranno: Nicola Carnovale (Presidente della Fondazione Bettino Craxi), Giuseppe De Angelis (avvocato e docente presso l’Università degli Studi di Salerno) e Giulio Di Donato (ex-parlamentare e Presidente di Riformismo Oggi).

La mattinata-evento del 15 novembre permetterà una riflessione sulla figura di Craxi attraverso testimonianze, libri e contributi video. Presidente del Consiglio dei Ministri nel cuore degli anni Ottanta e segretario del Partito Socialista Italiano dalla seconda metà degli anni Settanta al primo scorcio degli anni Novanta, Craxi è una delle figure più controverse della cosiddetta Prima Repubblica.

La conduzione dell’incontro è affidata, come nelle precedenti ‘tappe’ de I GRANDI ANNIVERSARI, al giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

La regia dell’evento è firmata Frè, con musiche originali di Federico Luongo.