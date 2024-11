Iannone: FdI cresce, 25% iscritti in più

- pubblicità -

“Al 30 Ottobre 2024, termine di scadenza del tesseramento utile per partecipare ai congressi comunali del Partito, si segna in regione Campania una crescita delle adesioni e del numero dei circoli. Siamo giunti a 21 mila iscritti con il 25% in più di circoli rispetto ai dati dello stesso periodo del 2023. Essendo che il tesseramento 2024 resterà comunque aperto fino al 31 Dicembre 2024 e’ presumibile che saranno superati, a quella data, i 22 mila iscritti segnati in regione Campania nel 2023. Una tendenza molto positiva sé si considera che lo scorso anno fu nettamente record di adesioni e furono già celebrati i congressi provinciali. E’ evidente che il partito ha aumentato ulteriormente il suo radicamento sul territorio e ne sono testimonianza il numero dei circoli nei comuni della regione e l’aumento del numero degli eletti tra Consigliere Regionale, Consiglieri Provinciali e Amministratori Comunali. Con i risultati del Governo Meloni e le positive ricadute sui territori campani siamo pronti a guidare il centrodestra verso lo sfratto di De Luca, del PD e dei diversamente PD dalla Regione Campania”.

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.