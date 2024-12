Iannone (FdI): legge di bilancio regionale porcheria clientelare

- pubblicità -

“L’esperienza di De Luca, PD, diversamente deluchiani, diversamente PD e finti oppositori come la Ciarambino non poteva finire in modi diversi da come era iniziata. La Regione trasformata in un bancomat per la campagna elettorale del Presidente ed accoliti. La Regione che dovrebbe fare solo programmazione invece fa solo gestione clientelare: nessuna visione strategica ma in questa legge di bilancio si raddoppiano le mance. Così si imboniscono i Consiglieri Regionali per armarli nella guerra interna al PD ed alla campagna elettorale. Incuranti delle classifiche pubblicate da organismi indipendenti che dicono che i territori della Campania sprofondano, ieri quella del sole 24 ore sulla qualità della vita, si continua e si giunge all’acme con la filosofia del festa, farina e forca. Festa per i Consiglieri regionali di maggioranza e finta opposizione, farina per i clienti che approfittano del mercato fatto con risorse pubbliche e forca per i cittadini che non hanno sanità, trasporti pubblici, servizi alla persona, politiche per lo sviluppo e l’occupazione, interventi infrastrutturali per aiutare le imprese a crescere, politiche serie per la promozione dei territori e del turismo. Per queste cose non ci sono né soldi né risorse. Il futuro è assente ed il presente sarebbe ridicolo se non ci fosse un passato, degli ultimi 10 anni, che è anche tragico”.

“La legge di bilancio di De Luca è una porcheria clientelare. Milioni sottratti a sanità, trasporti, ambiente, politiche sociali, promozione turistica e tutto quello che la Regione non fa da 10 anni. Ho chiesto al gruppo regionale di Fratelli d’Italia di presentare emendamenti che cancellino tutte le mance per destinarle a cose serie di interesse generale e quindi che non rispondano a logiche clientelari. Sfido tutti a dimostrare che la Regione Campania non è un bancomat pubblico per interessi privati, quelli della propria rielezione”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.