Il Ministro Giuli in visita all’Albergo dei Poveri

Si è svolta questa mattina all’ Albergo dei Poveri, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli e del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la visita del cantiere al sito monumentale di Piazza Carlo III, un progetto di rigenerazione e valorizzazione che vede insieme diverse istituzioni.

“I cantieri procedono seguendo quello che è il cronoprogramma che avevamo previsto. Quindi i primi lotti che si completeranno nel 2026 – ha dichiarato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – insieme alle risorse Pnrr, che finanziano i primi lotti, il progetto gode anche di ulteriori 100 milioni di euro a valere sui Fondi sviluppo e coesione. I nuovi finanziamenti serviranno per gli interventi dell’ala destra della struttura per cui stanno partendo le progettazioni e il loro completamento è previsto per il 2028. I fondi Pnrr sono impegnati per l’ala sinistra e la parte centrale della struttura. Avremo spazi che lo renderanno il più grande edificio culturale d’Europa. L’Albergò dei poveri diventerà un grande hub culturale perché all’interno ci sarà un’altra parte del Mann, una grande biblioteca pubblica, spazi per l’Università anche con residenzialità e luoghi per l’innovazione e la creatività. Ad oggi abbiamo tra il 15 e il 20 per cento di avanzamento dei lavori che riguardano i primi lotti”.