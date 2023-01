Il ministro Sangiuliano visita Palazzo Fuga: sarà il polmone culturale di Napoli.

Sopralluogo del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi a Palazzo Fuga a Napoli.

“Ogni volta che sono passato da qui – ha detto il ministro – davanti a questo edificio così monumentale, mi sono domandato quante potenzialità potesse avere.

È un edificio che opportunamente ristrutturato e riattivato può essere un polmone di cultura per Napoli che sta avendo tanta capacità di attrarre turisti che devono però incrociare la cultura, la storia, l’identità e i sedimenti comunitari di questa città”.

E lunedì è prevista una riunione a Roma a cui parteciperanno anche i tecnici del ministero, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e i tecnici del Comune di Napoli per definire entro un mese un protocollo per poi partire con gli interventi. Per quanto riguarda le risorse, il ministro ha affermato: “Le abbiamo recuperate e sto lavorando per reperirne ulteriori”. (ANSA).

“Ringraziamo il ministro Sangiuliano che ha nuovamente dimostrato l’attenzione massima del nuovo Governo di centrodestra per Napoli, e una visione strategica rispetto alla funzione che la cultura può avere per la capitale del Mezzogiorno. Ribadiamo per il futuro di Palazzo Fuga, uno dei principali simboli della città, il nostro no alle ‘ideuzze’, agli uffici di rappresentanza e ai ‘circoletti’ della sinistra per le cooperative degli amici. Occorre un grande concorso di idee che dia vita alla realizzazione di un progetto artistico e culturale che sia di autentico respiro internazionale. Come ha sottolineato anche il ministro alla Cultura, Palazzo Fuga deve diventare il polmone che raccoglie il senso più autentico della nostra storia millenaria”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.