Il Movimento Cristiano Lavoratori sostiene la candidatura di Nappi a Santa Lucia.

“É necessario andare davvero nella direzione della politica a servizio delle persone: con un nuovo umanesimo si deve combattere il populismo”. Così Michele Cutolo, presidente provinciale di Napoli del Movimento Cristiano Lavoratori, commentando i risultati delle assise promosse dal Movimento (“I corpi intermedi e la sfida al populismo e alla tecnocrazia”), svoltesi a Senigallia con la partecipazione di Carlo Costalli, presidente nazionale Mcl. Per Cutolo occorre “rilanciare una politica del fare e del rispetto delle persone rispetto ad una politica degli annunci e dell’odio”.

Ribadendo l’annunciato sostegno del Movimento alla candidatura civica di Severino Nappi alla presidenza della Regione Campania, Cutolo ha poi aggiunto: “Alleviare la sofferenza delle persone attraverso concrete azioni di sostegno nella sobrietà dei contenuti e dei modi e in un contesto di crescita collettiva all’insegna di valori condivisi. Dal presidente Costalli è venuto un forte invito ad attuare un’azione di rinnovamento”.

“Grazie al Movimento Cristiano Lavoratori e al suo presidente Carlo Costalli per l’invito a partecipare al seminario di Senigallia e per avere indicato me come candidato alla presidenza della Regione Campania alle prossime elezioni Regionali.”Lo dichiara Severino Nappi, presidente Nord e Sud. “È per me un onore sapere che i nostri valori ci uniscono e sono certo che, ciascuno per il proprio ruolo, saprà restare sempre dalla parte della gente”, conclude Nappi