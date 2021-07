Il Sole 24 Ore, classifica sindaci e governatori, De Luca terzo a pari merito, sprofonda de Magistris, penultimo in Italia.

Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione Veneto e con il 65% per il sindaco di Bari. E’ quanto emerge nella rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore pubblicata sul Sole 24 Ore.

Dietro di loro il quadro dei leader più popolari risulta in forte movimento. Tra i governatori si segnala lo scatto di Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, PD) che, con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e scalza dal secondo posto Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, Lega), il quale tra l’altro deve condividere il terzo gradino del podio con Vincenzo De Luca (Campania, PD) entrambi al 59%.

Tra i sindaci emerge il secondo posto di Luigi Brugnaro (Venezia, centrodestra) al 62% segnando un balzo di +7,9%, seguito al terzo da Giorgio Gori (Bergamo, centrosinistra) ex aequo con Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, centrodestra) entrambi al 61% ma con il Sindaco di Bergamo in crescita del 5,7%. Per quanto riguarda i sindaci agli ultimi tre posti della graduatoria delle 105 città capoluogo ci sono infatti Salvo Pogliese (Catania, 30% dei consensi), Luigi De Magistris (Napoli, 35%) e Leoluca Orlando (Palermo, 39%). Clemente Mastella (Benevento), arriva alla fine del primo mandato da sindaco con un solido 59,5% (ANSA).

“De Magistris bocciato in tronco dai napoletani. E’ 104° – quindi penultimo – nell’indagine demoscopica sul gradimento di governatori e sindaci effettuata da Il Sole 24 ore. Il dato parla chiaro. Per i cittadini l’amministrazione della città è stata un fallimento completo. Un vero e proprio Sos quello dei partenopei: serve un cambio di passo. Napoli merita di meglio”.

Lo afferma in una nota il deputato campano della Lega Gianluca Cantalamessa.