Incendio Vesuvio, Lega ringrazia governatori

“L’incessante lavoro dei vigili del fuoco, della Protezione Civile, dei volontari e di tutti gli uomini arrivati da tante regioni italiane per domare le fiamme che hanno devastato il Parco Nazionale del Vesuvio è stato incredibile e di grande aiuto. Soprattutto per scongiurare rischi per la popolazione e le abitazioni che si trovano nel territorio circostante. A loro e ai governatori che hanno dimostrato grande sensibilità e vicinanza alla Campania, a partire da Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e Maurizio Fugatti, va tutta la nostra riconoscenza. La loro disponibilità a inviare immediatamente mezzi e uomini ha fatto la differenza e per noi è una grande dimostrazione di valore e umanità che non dimenticheremo. Il peggio è passato ma ora è tempo di ripartire per bonificare le aree danneggiate, mettere in sicurezza il territorio e ragionare sulle azioni da mettere in campo per evitare che succeda ancora”.

Lo dichiarano il vice segretario federale della Lega Claudio Durigon e il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.