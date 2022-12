Infrastrutture a Napoli 15 milioni all’anno per 5 anni per collegamento AV e metropolitana.

“Il via libera all’emendamento che porta risorse ai servizi di trasporto di massa è un risultato fondamentale per la città di Napoli. I 15 milioni all’anno stanziati nel quinquennio 2023-2027 per il collegamento con Afragola e la rete metropolitana di Napoli, e i treni per la linea metropolitana partenopea sono una forte risposta del ministro Matteo Salvini che ancora una volta dimostra l’attenzione alle necessità delle realtà locali”.

Lo dichiarano i deputati campani della Lega Attilio Pierro, Gianluca Cantalamessa e Gianpiero Zinzi.