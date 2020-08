Insulti a Cristine Scandroglio, Castiello (Lega): dove sono i buonisti di professione adesso?

“Quello delle irripetibili offese subite dalla candidata della Lega al consiglio regionale della Campania, Cristine Mariam Scandroglio, è un episodio di mero razzismo che mi lascia oltremodo sconcertata e che condanno senza mezzi termini. Insolentire una donna, una madre esemplare, una professionista brillante come Cristine Scandroglio, per il sol fatto di aver scelto le insegne della Lega, la dice lunga su dove alberghi per davvero il razzismo, quello autentico e pericoloso.

Purtroppo ci sono ambienti in cui si coltiva una cultura dell’odio dalla carica dirompente dai quali tutti dovrebbero prendere le distanze. Mi auguro che tutte le forze politiche, e in particolare quelle che hanno strumentalizzato episodi spesso irrilevanti qualificandoli come razzisti, vogliano far sentire la loro voce di condanna rispetto ad un atto così vile ed autenticamente razzista. Noto però con rammarico che a far rumore, fino a questo momento, è il loro silenzio assordante: per la serie il razzismo è tale solo se colpisce a sinistra. A Cristine esprimo tutta la mia solidarietà, con l’invito ad andare avanti, forte della sua dignità, che non può essere neppure scalfita da un manipolo di lestofanti che si illustrano da soli”.

Lo dichiara L’On. Pina Castiello deputata campana della Lega.