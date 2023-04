Italexit, Angela Nittolo nuovo responsabile Giustizia.

Continua l’opera di radicamento sul territorio irpino per il partito Italexit.

Nell’ottica di riorganizzare la compagine politica a livello provinciale, il coordinatore irpino Massimo Picone ha inteso nominare l’Avvocato Angela Nittolo quale responsabile dei comparti Giustizia e Sociale.

Il coordinatore irpino Massimo Picone ha affermato: “Stiamo riorganizzando il partito e attraverso una serie di incontri tra quadri dirigenziali, tesserati ed attivisti, stiamo pianificando le varie attività da svolgere in Irpinia.

A breve terremo un convegno nella città e abbiamo anche già stabilito, a seguito di una riunione, il nome del coordinatore cittadino che si impegnerà a portare avanti il nostro programma anche nel comune capoluogo.

All’Avv. Angela Nittolo va il mio in bocca al lupo per il suo impegno con la nostra compagine, impegno che prosegue dopo la candidatura al Senato che l’ha vista tra i più votati”.

Una nomina politica che non trova spiazzata l’Avvocato Angela Nittolo in considerazione della sua prima esperienza politica da protagonista alle scorse elezioni al Senato della Repubblica: “Il mio impegno con Italexit è stato portato avanti con caparbietà e con consapevolezza di appartenere ad un partito che per la prima volta si presentava all’elettorato senza apparentamenti, libero di portare avanti un proprio programma.

In considerazione del fatto che abbiamo raccolto le firme in brevissimo tempo e spiegato agli elettori il nostro programma in altrettanto breve tempo, non posso che considerare positivi i risultati da me raccolti e le preferenze che mi hanno accordato gli elettori non solo in Irpinia ma anche a Napoli città.

Oggi arriva questa nomina interna che ho accettato con grande entusiasmo e con il desiderio di impegnarmi su queste due tematiche e portare avanti le istanze di Italexit anche in Irpinia.

Sia sul tema Giustizia che sul Sociale ci sono diverse criticità nella nostra provincia.

Temi e argomenti che vanno discussi ed affrontati nel chiaro spirito di offrire concrete soluzioni alle comunità.

La politica, quella pulita, è fatta di impegno costante e di consapevolezza di credere nelle proprie idee dalla parte della gente.

Così mi sono presentata alle scorse elezioni ai cittadini e con queste premesse intendo ora portare avanti il mio impegno nel partito”.