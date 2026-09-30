La festa di FI per i 90 anni di Berlusconi

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Forza Italia Campania ha celebrato quello che sarebbe stato il 90° compleanno di Silvio Berlusconi con una grande festa al teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli.

L’evento è costruito come una vera celebrazione identitaria: sagome cartonate del Cavaliere per i selfie, una lunga photogallery con i momenti chiave della sua carriera politica e una maxitorta che riproduce una delle immagini più iconiche della sua comunicazione.

Il “fazzoletto di Travaglio” diventa gadget

Sulla torta campeggia la foto del celebre gesto del 10 gennaio 2013, quando Berlusconi, ospite di Michele Santoro a Servizio Pubblico, pulì con il fazzoletto la sedia appena lasciata da Marco Travaglio dopo un confronto acceso. Quel fazzoletto è stato trasformato in un gadget distribuito ai partecipanti, con la frase “Siete sempre dei poveri comunisti”, a sottolineare la dimensione pop e comunicativa che ha sempre accompagnato il leader di Forza Italia.

Le voci della giornata

Barachini: “Ha rinnovato la comunicazione politica”

Il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini ha ricordato l’eredità comunicativa del Cavaliere: “I suoi insegnamenti sono più attuali che mai.” “È stato tra i primi politici a usare TikTok.” “Sapeva entrare nella vita dei cittadini con sintesi e slogan efficaci.”

Barachini ha sottolineato anche il legame con Napoli, città che Berlusconi definiva “la mia città natale”, pur essendo nato a Milano.

Gasparri: “Non avrebbe stimato Vannacci”

Maurizio Gasparri ha tracciato un parallelo tra la storia del centrodestra e le tensioni attuali:

“Berlusconi non avrebbe stimato Vannacci per le sue posizioni estremiste.”

“La modernità del Cavaliere si vede ancora oggi sui social.”

“Esistono i berlusconiani come esistono i gollisti o i reaganiani: un movimento che si ispira alla sua capacità di unire un elettorato alternativo alla sinistra.”

Gasparri ha rivendicato l’eredità del bipolarismo berlusconiano: “O stai di qua o stai di là”.

Martusciello: “Silvio era uomo del dialogo”

Il segretario campano di FI Fulvio Martusciello ha marcato la distanza tra Berlusconi e Vannacci: “Non gli sarebbero piaciuti quei toni.”

“Berlusconi usava il linguaggio per comunicare, non per colpire allo stomaco.”

Martusciello ha insistito sull’attualità del messaggio berlusconiano:“Le sue frasi rimbalzano ogni giorno sui social.” “La parola ‘libertà’ è parte del patrimonio di ogni italiano.”

Tajani: Berlusconi grande leader

In collegamento telefonico con l’evento organizzato a Napoli per celebrare quello che sarebbe stato il 90° compleanno di Silvio Berlusconi, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha tracciato un ritratto politico e umano del fondatore di Forza Italia, definendolo “una bussola ideale” per l’azione del partito.

“Una bussola che dobbiamo tenere sul tavolo”

“Silvio Berlusconi ci ha lasciato una grande eredità contenuta in una bussola ideale che noi dobbiamo continuare a tenere sul nostro tavolo, per far sì che ci permetta di perseguire la vittoria sempre con coerenza e seguendo i nostri valori”, ha dichiarato Tajani, ribadendo la centralità del lascito politico del Cavaliere.

Il visionario dell’Occidente

Tajani ha ricordato la visione internazionale di Berlusconi: “È stato un grande leader occidentale”, “Ha creduto nel rapporto tra Europa e Stati Uniti”, “Immaginava un’Europa politica, non burocratica”.

Il legame con Napoli

Infine, un passaggio dedicato alla città che ospita la celebrazione: “Se fosse qui stasera, si metterebbe a cantare qualche canzone napoletana. Vedeva la musica come uno strumento di convivialità e di rapporto umano, perché per lui la persona e la libertà erano sempre al centro di tutto.”