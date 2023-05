Lavoro, Nappi (Lega): con delibera apprendistato Regione Campania fa copia e incolla… e lo fa pure male.

“La Giunta regionale, con tanto di trionfalistico comunicato, annuncia di aver approvato degli innovativi provvedimenti in materia di apprendistato. Peccato che si tratta della meccanica (e maldestra) riproposizione di atti già adottati dalla Regione su proposta del sottoscritto tra il 2013 e il 2014, con i quali sono state istituite le botteghe scuola e la figura dei maestri artigiani, è stata disposta l’istituzione dei poli tecnici professionali ed è stata persino prevista la relativa dotazione finanziaria. Tutte misure poi lasciate a marcire nel cassetto in questi lunghi 8 anni. Come se non bastasse, la Giunta si è limitata ad adottare mere linee di indirizzo, senza alcuna dotazione finanziaria che renda immediatamente operativo il provvedimento. Dunque, una delibera di Giunta non solo inutile ma allo stato, persino meramente astratta. A questo punto, davanti all’ennesima riprova di inefficienza di De Luca e dei suoi, c’è solo da chiedersi quando le ‘belle addormentate’ di Palazzo Santa Lucia si accorgeranno che in questa materia esiste da anni anche un accordo sindacale sul salario di ingresso per l’apprendistato di primo livello nel settore dell’artigianato, sottoscritto da tutte le sigle! Prendono in giro sindacati e artigiani o fanno campagna elettorale per la Camera di Commercio?”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.