Lega a Città della Scienza, botta e risposta con la CGIL

Arriva la Lega a Napoli e a Città della Scienza, il polo culturale con sede a Bagnoli scelto dal partito di Salvini per ospitare venerdì prossimo la seconda tappa precongressuale “Tutto un altro mondo, tutta un’altra sicurezza, la sfida della legalità”, i lavoratori iscritti alla Cgil prendono le distanze dall’appuntamento che prevede la presenza – oltre che dello stesso Salvini – anche dei ministri Piantedosi e Valditara.

“Il prossimo 21 marzo la Lega terrà un’iniziativa a Città della Scienza“, si legge in una nota diffusa dal Comitato iscritti Cgil. “Le lavoratrici e i lavoratori di questa struttura, da sempre impegnata ad affermare un’idea di sapere inclusivo, strumento di progresso sociale e civile volto a combattere discriminazioni ed ineguaglianze, dichiarano esplicitamente la propria distanza da tale evento”. “È una storia, quella di Città della Scienza e dei suoi lavoratori – si legge – che è fatta di valori riferibili direttamente o indirettamente ai principi di libertà e di uguaglianza”. “Tutta un’altra storia – si spiega – rispetto a quella di chi propugna ipocrite ed inutili politiche securitarie, caratterizzate da un inquietante tratto oscurantista, sulle questioni sociali e sui diritti civili, sui temi ambientali e scientifici e fa il tifo per autocrati e governi che hanno come denominatore comune la discriminazione etnica e di genere, l’attacco ai diritti sociali e civili ed il disprezzo per il sapere scientifico. Noi – conclude la nota firmata da “lavoratrici e lavoratori antifascisti di Città della Scienza” – consideriamo Città della Scienza un luogo comunque aperto a tutti e a tutte le idee ma, nel nostro piccolo, abbiamo come riferimento la Costituzione della Repubblica antifascista e lavoriamo per un futuro di pace – vera e giusta – e di solidarietà”.

Non si è fatta attendere la replica degli esponenti cittadini e regionali del partito di Salvini:

“Voglio ricordare ai lavoratori Cgil che quando si verificò l’incendio che distrusse Città della Scienza, furono gli uomini di questo partito a impegnarsi per primi e ad agire per garantire i livelli occupazionali e la ripartenza del polo culturale di Bagnoli. Dopo quell’azione di rinascita, soltanto il buio: con la sinistra quel complesso si sta lentamente logorando in un ‘cupio dissolvi’. Per il resto, la storia di Matteo Salvini e della Lega si caratterizza anche e soprattutto per la tutela dei lavoratori, delle persone che sono indietro e di chi ha bisogno più degli altri del supporto delle Istituzioni. Gli iscritti alla Cgil vengano a prenderne atto e contezza. Noi invitiamo loro e chiunque sia interessato davvero, senza demagogia e ipocrisia, a ragionare sui temi della sicurezza, della legalità, della vivibilità e dello sviluppo, tutti valori che 30 anni di sinistra hanno fatto dimenticare ai napoletani e ai campani”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

“La Cgil ha sentito forte il desiderio di comunicarci che i suoi iscritti non prenderanno parte all’evento della Lega a Città della Scienza il prossimo venerdì. Bene, un motivo in più per esserci e rilanciare con forza le nostre idee e proposte per garantire ai cittadini campani strade, città, vita più sicure e dove il rispetto dell’ordine pubblico e delle regole prevalgono su violenza, criminalità e sopraffazione. La sfida della legalità, specie in un territorio in cui la criminalità organizzata è una realtà radicata, è una questione troppo importante da doverla ridurre ad una battaglia politica che il sindacato invoca, sfoderando l’arma dell’inclusività. Un atteggiamento che ci sembra arrogante e che non ci si aspetterebbe da chi si professa inclusivo a parole, mentre con i fatti si dissocia e discrimina”.