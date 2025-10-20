Lega, Daniela Nugnes nuova responsabile antimafia in Campania

- pubblicità -

L’ex assessore regionale Daniela Nugnes è la nuova responsabile del dipartimento Antimafia della Lega in Campania. La nomina è stata ufficializzata dal coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi e dal senatore e responsabile nazionale del dipartimento Gianluca Cantalamessa. Daniela Nugnes è la figlia di Antonio, storico vicesindaco di Mondragone barbaramente ucciso dalla camorra.

“Conosciamo bene la storia personale di Daniela e il forte impegno che ha sempre portato avanti nella lotta alla criminalità. Due passaggi significativi che da soli rafforzano la sua indicazione per questo incarico di altissima responsabilità in un territorio come il nostro segnato purtroppo da episodi di criminalità e malaffare che hanno mortificato le nostre comunità fatte da persone oneste e perbene. Sappiamo che Daniela darà il massimo, come sempre, per lavorare a buone proposte che riaffermino i principi irrinunciabili di giustizia e legalità, con l’auspicio che possa portarli a breve nel prossimo consiglio regionale in cui ha deciso di candidarsi in prima persona, insieme alla squadra della Lega Campania”.

Lo dichiarano il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi e il senatore e capo dipartimento nazionale Antimafia del partito Gianluca Cantalamessa.