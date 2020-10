Lega, i consiglieri regionali eletti incontrano Salvini.

Matteo Salvini ha incontrato a Roma i 3 consiglieri regionali leghisti eletti in Campania.

“Una bellissima riunione e un risultato che mi riempie d’orgoglio. Dai 46 eletti alla precedente tornata la Lega cresce moltissimo e conquista una squadra totale di ben 74 consiglieri, – ha dichiarato Salvini – che, da Nord a Sud, metterà a frutto competenze, energie e amore per il proprio territorio nella prosecuzione del buongoverno di Liguria e Veneto, nel nuovo governo delle Marche – unica regione che ha cambiato colore, passando dal centrosinistra al centrodestra -, oltre che nel rafforzamento della propria attività consiliare in Toscana (primo gruppo di opposizione) e nell’inizio di una nuova avventura in Campania e Puglia, regioni dove per la prima volta la Lega elegge propri consiglieri”. “

Ai tre consiglieri campani – conclude – gli auguri di buon lavoro e un grande benvenuto di cuore per essere entrati nella grande famiglia della Lega”.