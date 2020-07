Lega, Nappi: campo rom Scampia pericoloso, si sgomberi. Rixi in visita a Bagnoli e Porto.

“Gli insediamenti rom, come quello abusivo di Scampia dove sono stati attestati tre casi Covid, rappresentano un pericolo per la salute dei cittadini. Le carenze igienico sanitarie e di degrado, infatti, trasformano i campi in vere e proprie bombe sanitarie a orologeria. Per questo va sgomberato al più presto. Salvaguardare la salute dei campani, soprattutto in un momento storico così complesso come quello che stiamo vivendo, dovrebbe essere la priorità per qualunque amministratore di buonsenso. Spiace invece, dovere constatare ancora una volta, l’assoluta inadeguatezza e incapacità delle istituzioni locali nel gestire questa fase. Occorre concretezza contro chi fa come Ponzio Pilato e se ne lava le mani”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania

Giovedì 16 luglio, il deputato e responsabile nazionale della Lega Edoardo Rixi sarà a Napoli. Alle 11.30 incontrerà, insieme ai responsabili locali della Lega, i vertici dell’Autorità di sistema portuale Mar Tirreno centrale e di alcune associazioni datoriali regionali per affrontare le problematiche legate alla portualità. Nel pomeriggio, alle 15, effettuerà un sopralluogo alle aree ex Ilva di Bagnoli. Venerdì 17 luglio parteciperà all’evento “La due giorni di ALIS. La ripresa per un’Italia in movimento”, in programma all’Hilton Sorrento Palace.