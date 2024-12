Lega, nuove adesioni in Regione e in città

- pubblicità -

“Con l’ingresso dell’ex deputata di Forza Italia Michela Rostan che ha scelto la Lega per proseguire il suo impegno politico per la Campania e correre insieme a noi per vincere la sfida delle regionali, il partito si rafforza in vista di un appuntamento che ci vedrà centrali e ancora più determinati a portare a casa un grande risultato. A lei, così come alla consigliera comunale della Lega Rosaria Borrelli, auguro buon lavoro, certo che sapranno essere un valore aggiunto per la nostra classe dirigente, già competente e attenta ai bisogni del territorio. Il nostro partito continua ad acquistare forza e centralità, diventa sempre più competitivo e rappresentativo, a partire da Napoli dove la Lega diventa il primo gruppo per il centrodestra in consiglio comunale. Registriamo un clima positivo e un grande interesse nei confronti della nostra squadra, merito del lavoro che stiamo portando avanti al Governo e nei territori mettendo al centro le esigenze dei cittadini”.

Lo dichiara il vicesegretario della Lega e sottosegretario al lavoro Claudio Durigon.

“Il gruppo della Lega Campania si rafforza oggi con l’ingresso dell’ex deputato Michela Rostan, che sarà candidata alle prossime regionali, e della consigliera comunale di Napoli Rosaria Borrelli. Il nostro partito continua a crescere e ad essere sempre più rappresentativo sul territorio e aperto a chi si riconosce nelle nostre idee e nelle nostre proposte, grazie anche al nostro leader Matteo Salvini e al lavoro fatto dal sottosegretario Claudio Durigon. Questo ci dà maggiore forza e credibilità nei confronti dei nostri interlocutori e ci rende centrali in una comunità politica plurale, rispettosa e che vuole imporsi come alternativa a chi ha affossato la Campania. Per vincere, la Lega deve continuare a strutturarsi e ad essere forte ed è quello che stiamo realizzando insieme ad una classe dirigente giovane ma competente ed esperta. Se vogliamo vincere la sfida delle prossime regionali e mandare a casa De Luca e la sinistra, dobbiamo offrire una proposta di qualità ai cittadini e siamo sulla strada giusta”. Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.