Lega, sottosegretario Durigon nuovo coordinatore per la Campania

“Ringrazio il vice premier Matteo Salvini per la fiducia che mi ha dato in questi anni alla guida del partito in Campania e per l’opportunità in vista del prossimo turno elettorale per il Parlamento europeo. Auguro buon lavoro e un sincero in bocca al lupo al senatore Claudio Durigon che guiderà la Lega campana nell’immediato futuro.

Il suo pragmatismo e la sua spiccata propensione per l’organizzazione di strutture complesse sono un valore aggiunto. Lascio un partito, in salute e in crescita, che in questi anni si è reso protagonista sulla scena politica del centrodestra campano. Nel Consiglio regionale siamo il primo partito di opposizione.

La Lega campana, ad oggi, grazie anche a Durigon, può contare su 2 sottosegretari, 1 eurodeputato, 3 parlamentari, 4 consiglieri regionali, numerosi sindaci, consiglieri provinciali, comunali e oltre cento amministratori. Siamo pronti, grazie al sostegno del governo e dei ministri della Lega, ad aprire una stagione di riscatto per il Meridione, anche in Europa”. Così in una nota l’eurodeputato della Lega, on. Valentino Grant.