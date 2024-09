Lega, Zinzi nuovo coordinatore Campania

- pubblicità -

“Guidare il coordinamento regionale della Lega in Campania è una grande sfida che accolgo con entusiasmo, umiltà e impegno. Questo è un momento cruciale per consolidare quanto di buono è stato fatto fino ad oggi e voglio ringraziare l’amico e sottosegretario Claudio Durigon per questo. La Lega in Campania ha dimostrato di esserci sempre, in ogni provincia, e saper progettare una visione di futuro coinvolgendo chi meglio di chiunque altro sa cosa vuol dire vivere in una terra straordinaria ma anche difficile come la nostra. Insieme alla classe dirigente del partito, competente e capace, dovremo lavorare a costruire il ‘dopo De Luca’, rimediando agli errori commessi dal governatore e sanando le cicatrici lasciate dopo una gestione drammatica su ogni fronte, a partire dalla sanità. La Lega saprà essere pronta e determinante per vincere questa importante battaglia insieme a tutto il centrodestra. Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini per la fiducia e per questo importante incarico che mi onoro di portare avanti tenendo sempre aperto il dialogo e il confronto con tutto il gruppo e i nostri militanti”.

Lo dichiara il deputato della Lega e neo coordinatore del partito in Campania Gianpiero Zinzi.