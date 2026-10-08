Legge elettorale, riforma approvata in via definitiva

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La nuova legge elettorale è stata approvata in via definitiva dalla Camera oggi giovedì 8 ottobre, con voto segreto. I sì sono stati 227, i no 164. Tutta l’opposizione ha protestato in aula al momento del voto finale. I deputati hanno mostrato una serie di cartelli con scritto, tra gli altri, ‘legge truffa’ e ‘con Meloni gasolio a 3 euro’.

Meloni: “Ora gli italiani potranno scegliere”

“Con l’approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e – di nuovo – il proprio parlamentare”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’approvazione definitiva della legge elettorale alla Camera. “E a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti: siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così”, ha aggiunto.

Reintrodotto voto di preferenza

“Il centrodestra reintroduce il voto di preferenza, che mancava da oltre trent’anni, restituendo ai cittadini il potere di scegliere direttamente chi li rappresenta”, ha scritto ancora la presidente del Consiglio. “Allo stesso tempo – ha continuato – introduciamo regole pensate per favorire la stabilità e la coerenza parlamentare di qualunque governo, indipendentemente dal suo colore politico. Perché chi vince le elezioni deve poter governare, e chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto. Introduciamo anche il voto fuori sede per studenti, lavoratori e caregiver familiari, nei casi previsti dalla legge: una risposta concreta a una richiesta avanzata da tanti cittadini, soprattutto giovani, che vivono lontano dal proprio Comune di residenza. Governi stabili e maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità e più capacità di dare risposte concrete agli italiani”.

Tajani: “Sono stato buon profeta”

”Lo avevo detto che non ci sarebbero stati franchi tiratori nel centrodestra. Avete visto? Sono stato un buon profeta?”, ha commentato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Approvata definitivamente la legge elettorale, ora si può votare a giugno? ”E perché a giugno?, io credo che si debba votare a fine legislatura”, ha tagliato corto il leader di Forza Italia commentando le ultime dichiarazioni di GiovanBattista Fazzolari, che prevede un voto a settembre o giugno. ”Fazzolari è libero di dire quel che vuole, ma io credo si debba andare a fine legislatura”, ha ribadito il vicepremier.

Su X Tajani ha scritto ancora: “La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la nuova legge elettorale. Il centrodestra offre agli italiani un sistema di voto per continuare a garantire al Paese la stabilità politica necessaria a rafforzare l’immagine di un’Italia credibile e affidabile anche a livello internazionale. Diciamo sì a governi duraturi e in grado di realizzare i programmi presentati ai cittadini, diciamo no a quelle alchimie di palazzo tanto care alla sinistra che tradiscono le scelte degli elettori”.