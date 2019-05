L’ex premier Gentiloni a Bacoli.

dottoressa Patrizia Zinno

Ci troviamo a Bacoli presso il Longe-bar Roof & Sky. Una imbarcazione cullata dalle acque del lago Miseno, molto suggestiva, uno speciale bar galleggiante attraccato alla costa, dove stasera 16 maggio, si è svolto un interessante incontro politico, tra Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ed Giuseppe Scotto Di Luzio, candidato Sindaco per la lista del Partito Democratico e lista civica Noi per Bacoli, alle Elezioni Comunali che si terranno il 26 Maggio 2019. Presente nella serata Giovanni Mirengo, segretario del Partito Democratico di Bacoli, la stampa locale e tutti i candidati delle liste elettorali a sostegno del candidato Di Luzio. Una serata emozionante dedicata all’amicizia, alla storia della nostra terra fertile, ed ai cambiamenti e diventare finalmente portavoce delle istanze della gente e parlare dei veri problemi di questa terra

Giuseppe Scotto Di Luzio: Nelle persone che hanno presentato la propria proposta di candidatura ho notato notato entusiasmo, energia positiva per una città, Bacoli, che finalmente è pronta a rinnovarsi. Faccio ogni giorno appello ai giovani affinchè diano un po’ di forza per rendere più bella una terra, i Campi Flegrei, un’area di notevole interesse e di fatto già naturale patrimonio dell’umanità, con un deciso incremento di visitatori provenienti da tutto il mondo. Questa peculiare e meravigliosa terra sente forte la presenza del mare, dei suoi laghi e dei verdi monti, creando uno scenario suggestivo e singolare ed occorre oggi più che mai salvaguardare le risorse del Territorio. Mi sono candidato cosi che noi tutti uniti dovremmo prendere coscienza del mondo che ci circonda e dovremmo cercare in tutti i modi di riprendere le redini del nostro futuro. Non possiamo limitarci a criticare tutto e tutti. Non aspettiamo che siano gli altri a fare qualcosa al posto nostro. E’ arrivato il momento che i giovani devono aiutare i giovani con idee innovative e con la voglia di cambiare la situazione disastrosa della città. Sento il bisogno di donare incondizionatamente le mie capacità, il mio tempo, le mie idee, le mie passioni a tutti voi e soprattutto ai ragazzi sfiduciati dalla politica, perché non possiamo rimanere indifferenti davanti agli stupidi teatrini politici del passato. “

„La politica ha bisogno non solo di un ricambio generazionale, ma ha bisogno di uomini capaci e volenterosi, ispirati ai buoni valori morali ed etici. Credo sia giusto farsi conoscere dalla gente, non per quello che si dice, ma per quello che si è fatto e si desidera fare.“