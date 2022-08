Sarà presentata domani a Napoli la lista “Mastella Noi Di Centro Europeisti” per le elezioni politiche.

L’appuntamento è per le ore 11 al circolo Rari Nantes di via Scogliera via Santa Lucia.

Parteciperanno il segretario nazionale di Noi Di Centro Clemente Mastella, il presidente degli Europeisti Raffaele Fantetti e il vicesegretario nazionale di Noi Di Centro Gianni Stea.