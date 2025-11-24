Liste d’attesa, Regione querela Report

La Regione Campania ha annunciato una querela per diffamazione contro la trasmissione “Report” di Rai 3, dopo il servizio andato in onda il 23 novembre 2025 sulle liste d’attesa sanitarie.
“Report” ha analizzato i dati sulle tempistiche delle visite mediche nelle regioni italiane.
Secondo l’inchiesta, il cosiddetto “miracolo campano” annunciato da De Luca sarebbe in realtà un “disastro”:
Solo il 27% delle visite urgenti in Campania rispetterebbe i tempi previsti, contro una media nazionale del 69%.
La Regione avrebbe classificato un numero anomalo di prestazioni come “programmabili” (entro 120 giorni): l’89,2% contro una media nazionale del 45,7%.
In questo modo, prestazioni che sarebbero risultate in ritardo diventano “in tempo utile” grazie al cambio di categoria.
Palazzo Santa Lucia ha definito il servizio una “serie di falsi e scorrettezze reiterate”.
È stato dato mandato all’Ufficio legale di procedere con una querela per diffamazione.
La Regione ha ricordato che già durante il Covid la trasmissione fu costretta a pubblicare una smentita dopo una precedente querela.
