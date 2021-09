Liste escluse, Maresca: andiamo avanti. Manfredi vuole vincere facile.

“Noi siamo vivi e vegeti e andiamo avanti alla faccia di tutti coloro che vorrebbero vincere facile con le carte bollate” ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Napoli, Catello Maresca, durante un incontro elettorale e facendo riferimento alla vicenda all’esclusione confermata ieri dal Tar di quattro liste a suo sostegno.

Maresca ha aggiunto: “Mi assumo tutte le responsabilità e chiedo scusa ai candidati per i patemi d’animo che subiscono e i ritardi”.

Confermato il ricorso al Consiglio di Stato. “Andremo avanti anche con mezza gamba” ha affermato. (ANSA).

“Comprendo che per Manfredi una decisione del genere sia propiziatoria alla vittoria burocratica e non basata sul consenso politico, ma mi aspetto che almeno un ex Rettore sappia leggere. Ho parlato di scandalosa decisione non di sentenza. Io difendo il diritto dei napoletani, sancito dalla Costituzione, di votare democraticamente. Il candidato della sinistra è abituato ai diktat di partito dove le decisioni vengono catapultate da Roma, noi ci battiamo per quanti vogliono il cambiamento di Napoli. Il professore che ha portato la storica Università Federico II all’ultimo posto degli atenei italiani che cambiamento potrà portare? Le solite promesse elettorali scritte a tavolino con i politicanti”. Così in una nota Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.