L’Italia che vogliamo, Giuseppe Conte a Nola venerdì 16

Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 19:00, la cornice del Teatro Umberto di Nola (Via G. Bruno, 17) ospiterà l’evento dal titolo “L’Italia che vogliamo: Dialoghi sul Paese che cambia e sul futuro da costruire”.
Promosso dall’associazione “La Fontana del Villaggio”, l’appuntamento vedrà protagonista il Presidente Giuseppe Conte in un dibattito articolato e approfondito sulle principali sfide politiche, sociali ed economiche del nostro Paese.
L’incontro si strutturerà attraverso cinque dialoghi tematici pensati per affrontare i nodi centrali dell’agenda pubblica e sociale contemporanea.
Attorno ai temi chiave si alterneranno relatori ed esperti di primo piano del panorama nazionale:
Partecipazione: Mariolina Castellone
Costituzione e diritti: Anna Falcone
Sicurezza: Luca Ricolfi
Disuguaglianze: Floriana Cerniglia
Sanità Pubblica: Andrea Muto e Antonio Falcone
I dibattiti saranno moderati dal giornalista Antonello Caporale.
A margine del dibattito si terrà la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Conte, intitolato
“Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia” (Manlio
Trincas Editore). Al termine dell’incontro, nel foyer del teatro, il Presidente sarà a disposizione
del pubblico per il consueto firmacopie.
SCHEDA INFORMATIVA EVENTO
Evento: L’Italia che vogliamo – Dialoghi sul Paese che cambia e sul futuro da costruire
Promotore: La Fontana del Villaggio
Data e Ora: Venerdì 16 Ottobre 2026, ore 19:00
Luogo: Teatro Umberto – Via G. Bruno, 17, Nola (NA)
Ingresso: Libero fino a esaurimento posti
Programma: Confronti tematici + Firmacopie nel foyer con Giuseppe Conte
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.