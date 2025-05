L’Italia nel mondo in tempesta, martedì 20 Centro Congressi via Partenope

- pubblicità -

La Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli e il Fondo Rita De Santo Alfano promuovono il convegno “L’Italia nel mondo in tempesta. Le sfide dell’economia e della politica”, che si terrà martedì 20 maggio 2025, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna del Centro Congressi Federico II (Via Partenope, 36 – Napoli).

Il dibattito sarà aperto da Antonio Alfano, imprenditore e Vicepresidente della Fondazione, e sarà moderato da Roberto Napoletano, Direttore de Il Mattino.

Interverranno:

Sergio Costa , Vicepresidente della Camera dei Deputati

, Vicepresidente della Camera dei Deputati Pier Ferdinando Casini , Presidente dell’Interparlamentare Italiana

, Presidente dell’Interparlamentare Italiana Antonio Patuelli , Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana

, Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato di Grimaldi Group

A concludere i lavori sarà Adriano Giannola, Presidente della Fondazione e dello SVIMEZ.

L’incontro rappresenta un’occasione di confronto tra esponenti del mondo economico, imprenditoriale, istituzionale e accademico, con l’obiettivo di riflettere sulle conseguenze, anche a livello locale, delle turbolenze che attraversano lo scenario globale: guerre, dazi, emergenze climatiche e flussi migratori.

Si approfondiranno i risvolti economici, sociali e culturali di queste dinamiche, con uno sguardo particolare alle sfide e alle opportunità che ne derivano per il territorio napoletano e il Mezzogiorno. L’obiettivo è promuovere consapevolezza e strumenti concreti per affrontare con efficacia e resilienza le trasformazioni in corso.