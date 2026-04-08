Mail minatoria a Sangiuliano, indagano i Carabinieri

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Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania ed ex ministro della Cultura, ha ricevuto una mail contenente gravi minacce di morte.

Nel messaggio comparivano frasi come «I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena» e «Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli».

Sangiuliano rende noto di aver provveduto immediatamente a formalizzare denuncia all’Arma dei Carabinieri mettendo spontaneamente a disposizione gli strumenti informatici.

“Non conosco l’origine della mail – spiega il capogruppo – può essere solo uno dei tanti leoni da tastiera, che già mi tartassano sui social ma che io provvedo puntualmente a perseguire nelle sedi legali. Mi fido, ovviamente delle istituzioni chiamate a investigare. Purtroppo, il clima politico in Italia è degenerato in parole di odio e violenza che non fanno bene alla nostra democrazia. Ho ritenuto doveroso informare il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi”.

Solidarietà all’ex ministro è giunta da tutto il mondo politico, a partire dal presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, e da quello del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi.

“Vicinanza e solidarietà all’amico Gennaro Sangiuliano per le minacce subite, ne conosciamo il valore e sappiamo che continuerà con la sua azione in Consiglio regionale senza farsi minimamente intimidire. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine per risalire all’identità dell’autore delle minacce e punirlo con severità. Gesti del genere sono il frutto di un clima d’odio insostenibile, alimentato anche da chi, al confronto democratico, preferisce l’attacco sistematico dell’avversario politico”. Così, in una nota, Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.